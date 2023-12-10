Çalışırken yüksek gerilime kapılan genç yaşamını yitirdi

Kırşehir'in Özdağ kasabasında kamyonla çakıl getiren Üçler Irmak (25), dorseyi boşaltmak üzere havaya kaldırdı. Bu sırada dorse yüksek gerilim kablosuna temas etti ve hemen yanındaki Irmak akıma kapıldı. Ağır yaralanan genç, yaşamını yitirdi.

Kırşehir’de yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Özbağ Kasabası'nda meydana geldi. Kamyonla çakıl getiren Üçler Irmak (25), dorseyi boşaltmak üzere havaya kaldırdı. Bu sırada dorse yüksek gerilim kablosuna temas etti ve hemen yanındaki Irmak akıma kapıldı.

Ağır yaralanan genç, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Üçler Irmak kurtarılamadı. Yaşanan olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.