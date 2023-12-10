Esenyurt'ta konut mağdurlarından eylem: 14 yıldır evlerimizi alamadık

Esenyurt'ta 2012 yılında teslim edilmesi gereken ancak hala teslim edilmeyen sitenin mağdurları eylem yaptı. Site mağdurları bir an önce evlerinin teslim edilmesini istiyor.

Konut mağdurları, 14.30 sıralarında Sanayi Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Fi Side Sitesi'nin önünde bir araya geldi. 2009 yılında yapımına başlanan 3 bin 200 dairelik sitenin 2012 yılında teslim edileceği söylendi. Ancak aradan geçen 14 yıllık süre içerisinde daireler teslim edilmedi. 14 yıldır tamamlanmayan sitenin önünde toplanan konut mağdurları, bir an önce mağduriyetlerin giderilmesini istedi, Fi Yapı'nın sahibi Fikret İnan'a suçlamlar yöneltti.

"KAPI VE PENCERELER SÖKÜLÜP HURDACIYA SATILDI"

Hak sahibi Can Volkan Dökmeci, "2009 yılında peşin para vererek buradan bir daire aldık. O zaman ki karşılığı yaklaşık 2 buçuk kilo altındı. 2012 yılında evleri teslim etmeleri gerekiyordu, 2012 yılında evler teslim edilmedi. Daha sonra bir ruhsat problemi çıktı. Daha önce başka bir firmaya ait 780 daireli bir site olarak yapılmış ancak 3 bin 200 daire olarak ruhsatı değişti. Ev sahibi çok fazla arttı, bu sebepten dolayı Büyükşehir Belediyesi burayı durdurdu. Durdurduktan sonra her şey arka arkaya geldi. FETÖ bağlantısından dolayı müteahhidin bütün mal varlığına el konuldu. 2015 yılından sonra inşaat geriye doğru gitmeye başladı. TMSF'den Fikret İnan'a devrolduktan sonra biz zannettik ki inşaat tekrar yapılacak, bu sefer de kapı ve pencereler sökülüp hurdacıya satıldı. Fikret İnan inşaatı bitirmek için bizden 1 buçuk milyon para istiyor. Burada ortalama 3 bin 200 daire satıldı, ortalama 250 milyon dolar para toplandı ve ortada para yok. Daha sonra devlete KDV ödeyeceğim diye daire başı 15 bin lira para topladı. O da 27 milyon dolar para ediyor ve bu para kayıp. Burada 3 bin 200 kişi, aileleriyle birlikte 10 bin kişi mağdur, devletimizden istirhamımız yarım kalan inşaatlar yasası çıksın" dedi.

"14 SENEDİR BİZ EVLERİMİZİ TESLİM ALAMADIK"

Konut mağdurlarından Esra Dayıoğlu, "2009 Aralık ayında bin lira kapora vererek bu evlerden birine talip oldum. Tam 14 sene geçti, 14 senedir biz evlerimizi teslim alamadık. Bundan 10 sene önce yine bu şantiyede bir gösteriye gelmiştik ve 10 sene geçti üzerinden hala daha aynı yerdeyiz değişen hiçbir şey yok" diye konuştu.

"MAKET ÜZERİNDE BU ADAMA SATIŞ İZNİ VERİLDİ"

Cihan Günaydın ise, "Biz burada sadece yetkililerden görevlerini yapmasını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Görevini yapsaydı eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da İstanbul Valiliği ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediyesi biz bu konuma düşmezdik. Maket üzerinde bu adama satış izni verildi ve biz mağdur olduk" şeklinde konuştu.

"BİR YASAL MEVZUATA İHTİYAÇ VAR"

Mağdurların Avukat Metin Kılıç ise, "2012 yılı teslim şartıyla konut satın almış ancak aradan geçen 11 yıla rağmen konutlarını teslim alamamış mağdurların haykırışlarını bir kez daha devletimizin en yüce makamlarına ve kamuoyunun dikkatine sunmak için toplanmış bulunmaktayız. Meclisimizde görülmekte olan riskli yapıların yeniden inşası, kentsel dönüşüm yasası kapsamında binlerce konut mağduru ailesini ilgilendirmekte olan yarım kalmış inşaatların tamamlanması yönünde bir yasal mevzuata ihtiyaç vardır. Bunu yüce meclisimizden bekliyoruz. Buradaki binlerce konut mağdurunun sesini bir kez daha duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.