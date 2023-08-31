Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'memur maaşı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Hakem Kurulunun toplu sözleşme kararını değerlendirdi. Işıkhan, önemli kazanımlara imza atıldığını savunarak "Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz" dedi. Kabul edilen zam oranı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri altında kalmış, refah payı talebi de reddedilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerine yönelik "Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin kararını değerlendirdi.

Kurulun, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme kapsamında 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam oranı üzerinde karar kıldığını anımsatan Işıkhan, sendikaların tepkisine ve enflasyon beklentilerine rağmen kabul edilen zam oranının kazanım sağladığını iddia etti.

Işıkhan şunları kaydetti:

"Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız toplu sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz."

MEMURA REFAH PAYI YOK

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Enflasyon farkının mevcut haliyle 6 aylık dönemler halinde verilmesine karar verilirken refah payı talebi ise kabul edilmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58, 2024 için yüzde 33, 2025 sonu enflasyon tahminini ise yüzde 15 olarak belirlemişti.