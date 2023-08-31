Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerine yapılacak zamla ilgili nihai kararını verdi. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde genel zam oranında anlaşma sağlanamaması üzerine toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, nihai kararını verdi. Kurul, hükümetin teklifiyle aynı oranda zam yapılmasına karar verdi.

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Kamu İşveren Heyeti de 17 Ağustos'ta aynı oranlarda zam teklifi sunmuştu. Kurulun verdiği karara itiraz yolu kapalı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİYLE AYNI ORANDA ZAM

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, yapılan görüşmeler sonucunda 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken taraflar arasında 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanmıştı. Mutabakat sağlanamayan maddeler için müzakerelerin sona ermesiyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

KURULDA YER ALAN İSİMLER

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

KURUL DAHA ÖNCE HANGİ KARARLARI ALDI?

2012’den bu yana sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerden ikisi Hakem Kurulu'nda sonuçlanmış, kurul iki seferde de hükümetin zam teklifini neredeyse değişiklik yapmadan kabul etmişti.

2012 yılında hükümetin yüzde 3.5+4’lük teklifinin kabul edilmemesi üzerine gidilen kurul, yüzde 4+4 zamma karar verdi. 2013 için ise hükümetin yüzde 3+3 teklifi kurulda kabul gördü. Hakem Kurulu'na gidilen ikinci dönem olan 2020-21’de de hükümetin yüzde 4+4 ve 3+3 teklifleri aynen kabul edildi.

Kurul, geleneği bu sene de devam ettirdi.