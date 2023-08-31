Memur zammında karar günü: Kurul daha önce hangi kararları aldı?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun bugün yapılacak son toplantısı ile memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. 2012’den bu yana sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerden ikisi Hakem Kurulu'nda sonuçlanmış, kurul iki seferde de hükümetin zam teklifini neredeyse değişiklik yapmadan kabul etmişti.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün gerçekleştireceği son toplantı ile memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Kurulun kararı kesin olacak ve herhangi bir itiraz yolu bulunmayacak.

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Peki zam için nihai kararı verecek olan kurul kimlerden oluşuyor, geçmişteki kararları neler?

2012’den bu yana sendikalarla hükümet arasında sürdürülen görüşmelerden ikisi Hakem Kurulu'nda sonuçlandı.

2012 yılında hükümetin yüzde 3.5+4’lük teklifinin kabul edilmemesi üzerine gidilen kurul, yüzde 4+4 zamma karar verdi. 2013 için ise hükümetin yüzde 3+3 teklifi kurulda kabul gördü.

Hakem Kurulu'na gidilen ikinci dönem olan 2020-21’de de hükümetin yüzde 4+4 ve 3+3 teklifleri aynen kabul edildi.

KURULDA KİMLER VAR?

Kurulda bulunan 7 kişi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandı:

• Metin Yener (Sayıştay Başkanı)

• Prof. Dr. Lutfihak Alpkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)

• Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)

• Refik Tuzcuoğlu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Yardımcısı)

• İsa Atçeken (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Başkan Yardımcısı)

• Prof. Dr. M. Fatih Uşan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı)

• Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu (Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü)

4 kişi ise sendikalar tarafından görevlendirildi:

• Hüseyin Öztürk (Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı)

• Soner Can Tufanoğlu (Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı)

• Türkeş Güney (Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı)

• Şenol Köksal (KESK Genel Sekreteri)

Geçmiş yıllarda Hakem Kurulu'nun verdiği kararlar hükümetin teklifiyle genellikle örtüşse de bunların örtüştüğü bir diğer şey Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahminiydi. Uzmanlara göre Hakem Kurulu, bu sefer hükümetin teklifi yerine Merkez Bankası’nın tahminine yaklaşabilir.