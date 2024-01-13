Çalışma hayatıyla ilgili düzenleme Meclis'e sunulacak: Teklif neler içeriyor?

Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gelecek hafta görüşülmesi planlanan teklifte asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme de bulunuyor. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında iyileştirmenin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararın ardından bu teklife eklenmesi bekleniyor.

Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin 15 Ocak Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, AKP milletvekilleri, asgari ücret desteğinin artırılması dolayısıyla yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.

Teklif, pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kurulu'na sevk edilecek.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaretinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına ilişkin, "Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz" ifadelerini kullanmıştı.