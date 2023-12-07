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Çalışmalar bilimsel değil

Güncel
  • 07.12.2023 06:00
  • Giriş: 07.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 07.12.2023 07:02
Çalışmalar bilimsel değil
Fotoğraf: İHA

Haber Merkezi

6 Şubat’ta Maraş’ta meydana gelen depremin üzerinden dün 10 ay geçti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İş yeri Hekimliği Kolu 2-3 Aralık Hatay Gözlemleri Değerlendirme Raporu’nu paylaştı.

Raporda, binaların yıkımı, enkaz kaldırma ve geçici depolama alanlarına taşınması ve ayrıştırılması basamaklarının hiçbiri mevzuata ve bilimsel kriterlere uygun yapılmadığı kaydedildi. Ayrıca raporda, şehir merkezinin toz bulutuyla kaplandığı belirtildi.

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