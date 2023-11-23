'Çalışmalar yetersiz, yardım bekliyoruz'

Zonguldak’ta batan geminin kayıp 11 mürettebatı için arama çalışmaları gün boyu sürdü. Aileler, çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek "İcraat bekliyoruz" dedi.

DHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da fırtınada batan "Kafkametler" adlı Türk gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışması sürerken aileler, Bozhane Limanı’na gelip çalışmaları izledi. Çalışmaların yetersiz olduğunu öne süren aileler, tepki gösterip yakınlarının bir an önce bulunmasını istedi.

ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ

Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan ve sığındığı Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için dün de arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam etti. Geminin 3’üncü kaptanı Berke Çamurtaş’ın babası Güngör Çamurtaş, batan geminin bir bölümünün bulunduğu alanı göstererek, çalışmaların yetersiz olduğunu söyledi.

Çamurtaş, “Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Çalışmalar bence yetersiz, 40 tane dalgıç olduğu söyleniyor burada. Bizi dün oraya götürdüler 3 tane dalgıç gördük. Gemi 15 metre derinlikte, karaya 20 metre uzaklıkta. Neden ulaşılamıyor? Bu kadar zor mu bu işler? İcraat istiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz” diye konuştu.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Ömer Hebip’in aynı adı taşıyan babası Ömer Hebip ise “4 gündür perişanız” derken annesi Emine Hebip de “Ben ölü ya da diri oğlumu istiyorum. Oğlumun ölüsünü, dirisini istiyorum. Bir haber istiyorum” diye konuştu.Gemiden ailesine en son "Hakkınızı helal edin, batıyoruz" mesajı atan Mustafa Nacar’ın ağabeyi Ahmet Nacar ise “Ölü veya diri ama artık biz canlarımızı istiyoruz" diye konuştu. Nacar’ın annesi Gülay Nacar ise “Çıkarın yavrularımızı, 10 metreden adam çıkmaz mı?” dedi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Karadeniz Ereğli ilçesinin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.