Çam ve Sakura için hazırlanan raporda ‘Sel baskını olabilir’ denmiş

İstanbul’da iki gün önce etkili olan sağanakta su basan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) raporunda ‘Sel baskını olabilir’ dendiği ortaya çıktı.

Megakent İstanbul’da önceki akşam saatlerinde aniden bastıran yağışın ardından pek çok noktada su baskınları yaşandı.

Özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Sarıyer, Küçükçekmece ve Çatalca’da caddeler göle döndü, metro istasyonlarını, evleri, hastaneleri su bastı.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini de sele teslim oldu.

Uzmanlar, AKP iktidarının devam ettirdiği "plansız kentleşme" ve ‘çılgın mega projeler’nedeniyle doğa olaylarının afete dönüştüğünü belirtirken, Nisan 2020’de açılanaşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini'nin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) raporunda ‘Sel baskını olabilir’ dendiği ortaya çıktı.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre; Raporda, “İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü tesislerinde yağmur suyu drenajı koşullarının uygun olmaması sahada sel baskınına yol açabilir” ifadelerine yer verilmiş.

Hastanenin çok yakınında inşa edilmesi planlanan bir alışveriş, otel ve lüks konut projesinin tanıtım dosyasındaysa “Proje alanı ve yakın çevresinde; 7269 sayılı yasa kapsamında kalan heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel, su baskını, afet vb. risk bulunmamaktadır” yazıyor.

İKİ DERENİN YAKININA YAPILMIŞ

Raporda, şehir hastanesi sahasının ‘büyük bir yüzey suyu kaynağı potansiyeline sahip olan ve güney kenarından Marmara Denizi’ne bitişik olan Küçükçekmece havzası içinde yer aldığı’ belirtiliyor.

Proje sahasının yakınında kuzey – güney doğrultusunda Menekşe ve Hasanoğlu derelerinin olduğundan bahsedilen rapora göre söz konusu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanmış taşkın koruma geliştirme alanında yer alıyor.

Rapora göre her iki derenin yatağı da taşkın riskine karşı yakın zamanda rehabilite edilmiş.

Menekşe deresiyle proje sahasının sınırı arasında 15 ila 130 metre mesafe bulunduğunu aktaran rapora göre, İSKİ projeyle ilgili dereler boyunca 20 metre genişliğinde çalışma şeritlerinin korunmasını ve en yakın noktadaki taban yüksekliğinin sel riski yüksekliğinden daha fazla olmasını talep etmiş. SED raporunda, iki dereden kaynaklanabilecek taşkın riskiyle ilişkili etkilerin düşük olduğu belirtilmiş.

"YAĞMURLA OLUŞABİLECEK SEL BASKINLARI..."



Raporda, yağmurla oluşabilecek sel baskınlarından da bahsedilmiş:



“İkitelli ESK tesislerinde yağmur suyu drenajı koşullarının uygun olmaması sahada sel baskınına yol açabilir. Sağlık ve güvenlik açısından bakıldığında, sel baskınları yağış durumunda meydana gelen yüzey suyu akıntılarına bağlı olarak az veya çok önem derecesine sahip etkilere yol açabilir. Yağmur suyunun belediye altyapısına bağlı olacağı düşünüldüğünde bu konu ile ilişkili herhangi bir etkinin olmaması beklenmektedir.”