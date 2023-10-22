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Çamaşır makinesi arızası yangına sebep oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir evde arıza yapan çamaşır makinesi yangına sebep oldu. Oluşan yangın sonrasında evin mutfak bölümünün bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Güncel
  • 22.10.2023 13:12
  • Giriş: 22.10.2023 13:12
  • Güncelleme: 22.10.2023 13:20
Kaynak: İHA
Çamaşır makinesi arızası yangına sebep oldu
Fotoğraf: İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde mutfakta bulunan çamaşır makinesinin arızasında çıkan yangın evin mutfak kısmında büyük hasar oluşturdu.

Olay Kocakonak Mahallesi'nde meydana geldi. Mutfakta bulunan çamaşır makinesi arızasında çıkan yangın evde büyük panik yarattı.

Yangını gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 

Adrese gelen itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangında evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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