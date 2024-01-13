Camında çatlak tespit edilen Boeing 737 tipi uçak havadan geri döndü

Japonya'da iç hat seferini yapan Boeing 737 tipi uçak, kokpit camında çatlak olduğunun tespit edilmesi üzerine havadan geri döndü.

Japonya'nın All Nippon Havayolları'na (ANA) ait iç hatlar seferi yapan Boeing 737 tipi uçak, kokpit camında çatlak olduğu için kalktığı havalimanına geri döndü.

Reuters'ın aktardığına göre 1182 sefer sayısı uçak, Toyama havalimanına gitmek üzere yola çıktı.

Kyodo Haber Ajansı'nın ise havayolu şirketine dayandırarak aktardığına göre, kokpit camında çatlak olduğu tespit edilen uçak yerel saatle 11.20 sıralarında kalktığı Sapporo-New Chitose Havalimanı'na dönmek durumunda kaldı.

Olay sırasında uçakta 59 yolcu ve altı mürettebat bulunduğu, kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

ABD SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

ABD Federal Havacılık Dairesi, Alaska Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının 5 Ocak tarihli bir uçuşunda kalkıştan sonra parçasının kopmasına ilişkin Boeing hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) da filosundaki 5 "Boeing 737 MAX 9" tipi uçağını seferden çektiğini duyurmuştu.