Can Atalay'dan Çorlu Tren Katliamı davası çağrısı

Can Atalay, yarın karar duruşması görülecek Çorlu Tren Katliamı davası için çağrıda bulundu. Atalay, "Bu dava, sadece hukuki bir süreç değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir" dedi.

Güncel 24.04.2024 12:48 Giriş: 24.04.2024 12:48

Güncelleme: 24.04.2024 12:55 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: BirGün