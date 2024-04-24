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Can Atalay'dan Çorlu Tren Katliamı davası çağrısı

Can Atalay, yarın karar duruşması görülecek Çorlu Tren Katliamı davası için çağrıda bulundu. Atalay, "Bu dava, sadece hukuki bir süreç değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir" dedi.

Güncel
  • 24.04.2024 12:48
  • Giriş: 24.04.2024 12:48
  • Güncelleme: 24.04.2024 12:55
Kaynak: Haber Merkezi
Can Atalay'dan Çorlu Tren Katliamı davası çağrısı
Fotoğraf: BirGün

Gezi Davasında müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve TİP'ten Hatay milletvekili seçilmesine rağmen vekilliği düşürülen Can Atalay, Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nın karar duruşması öncesi çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atalay, "Bu dava, sadece hukuki bir süreç değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir" dedi.

Atalay'ın çağrısı şöyle:

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın karar duruşması yarın yapılacak. Duruşma yarın saat 09.30'da başlayacak. 

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