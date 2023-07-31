Can Atalay'dan imara açılan zeytinlik alanlar için çağrı: Hatay'dan elinizi çekin

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Hatay’da imara açılan zeytinlik alanlarıyla ilgili cezaevinden çağrı yaptı. Atalay, “Hatay'daki zeytinlik alanlar, torba yasaya koyduğunuz maddelerle yok edilemez. Sebep olduğunuz yıkımdan daha fazlasını yapmayın Hatay'dan elinizi çekin” dedi.

Tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Hatay’da imara açılan zeytinlik alanlarıyla ilgili sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla bir çağrı yaptı.

"Hatay'daki zeytinlik alanlar, torba yasaya koyduğunuz maddelerle yok edilemez" ifadelerine yer veren Atalay, Sebep olduğunuz yıkımdan daha fazlasını yapmayın Hatay'dan elinizi çekin. Kolluk Hataylılara şiddete son versin" açıklamasını yaptı.

Atalay'ın paylaşımı şu şekilde:

"Hatay hala depremin yıkıcı sonuçlarını en sert şekilde yaşıyor. Bu süreçte Hataylı hemşerilerimin yanında olamamanın büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Hatay bugün depremin sonuçları ile mücadele ederken bir yandan da imar aflarının mimarı bakanın uygulamalarıyla varlıklarının yağmalanmaması için mücadele ediyor.

Hatay'daki zeytinlik alanlar, torba yasaya koyduğunuz maddelerle yok edilemez. Anayasanın koruduğu bu alanlar Hatay'ın doğal varlığıdır, geçim kaynağıdır. Sebep olduğunuz yıkımdan daha fazlasını yapmayın Hatay'dan elinizi çekin. Kolluk Hataylılara şiddete son versin."