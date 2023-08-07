Can Atalay, Hataylılara seslendi: Size verdiğim sözü yerine getireceğim günü bekliyorum

Cezaevinde tutulan TİP Milletvekili Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin 6. ayında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hataylı yurttaşlara seslenen Atalay, "Size verdiğim sözü yerine getireceğim günü bekliyorum" dedi.

Milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen Gezi davası tutuklusu Can Atalay, Twitter hesabından depremin 6. ayı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Hataylılar'a seslenen Atalay, "Size verdiğim sözü yerine getireceğim günü bekliyorum" dedi.

Atalay, Hataylı yurttaşlara verdiği sözü şöyle ifade etti:

"Hatay'daki ve tüm deprem bölgesindeki deprem suçlarının ortaya çıkarılması, sorumlularının hak ettikleri cezaları alması, Hatay'ın yeniden inşasının Hatay'ın ruhuna, kültürüne ve binlerce yıllık tarihsel birikimine uygun olarak yapılmasının sağlanması."

1. Değerli Hataylılar, depremin üzerinden tam altı 6 geçti ve henüz sizlerle tanışma fırsatım olmadı, malum sebeplerden ötürü. Öncelikle bu hususta yaşadığım eksikliği belirtmek isterim. Size vermiş olduğum bir söz var ve bu sözü yerine getireceğim günü bekliyorum. Neydi bu söz? pic.twitter.com/Z3nursTFMK — can atalay (@CanAtalay1) August 7, 2023

"HER ŞEYİN FARKINDAYIM"

"Fiziken uzak olsam da her şeyin farkındayım" diyen Atalay, iktidarın depremlerin hemen ardından acele kamulaştırmalarla yurttaşın toprağına göz diktiğini ve konut ihalelerini yandaşlara dağıttığını ancak şehrin su ihtiyacını bile karşılayamadığını söyledi.

Atalay, mektubuna, Bu mücadeleyi fiziken de birlikte yürüteceğimiz günler yakındır. Heyecanla beklediğimi bilmenizi isterim" sözleriyle son verdi.