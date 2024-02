Can Atalay için yapılmak istenen 'Adalet Nöbeti'ne engelleme!

Çağlayan Adliyesi içinde her hafta Gezi hükümlüsü Can Atalay için düzenlenen Adalet Nöbeti engellendi. Bu hafta da Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşlarının çağrısıyla Çağlayan Adliyesi'nde bir araya gelen avukatlar, Can Atalay'ın milletvekilliğinin hukuksuzca düşürülmesini protesto etmek istedi ancak adliye içinde toplanmak yasaklandı, avukatların toplandığı merdivenler de kapatıldı.

Anayasa'yı hiçe sayan hukuksuz kararlarla milletvekilliği düşürülen Can Atalay için yapılmak istenen Adalet Nöbeti engellendi. Avukatların oturduğu merdivenler, güvenlik görevlileri tarafından kapatıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, her hafta Gezi hükümlüsü Can Atalay için düzenlenen Adalet Nöbeti engellendi. Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen Yargıtay kararıyla Atalay'ın milletvekilliğinin Meclis'te düşürülmesini protesto etmek isteyen avukatların adliye içinde toplanması yasaklandı. Avukatların her hafta toplandığı merdivenler de güvenlik görevlileri tarafından kapatıldı. "ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERMEK İSTEYENLER CEZALANDIRILIYOR" Nöbetin engellenmesinin ardından adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan BirGün yazarı gazeteci Timur Soykan, özgürlük mücadelesi vermek isteyenlerin cezalandırıldığını söyledi. "Sırf bir avuç insan cebine doldursun diye halkın vekili elinden alınmak isteniyor" diye konuşan Soykan, özetle şunları söyledi: "Can Atalay'ın çocukluk arkadaşı olarak buradayım. Gezi Parkı'nı AVM yapıp betona çevirip rant devşirmeye çalışanlar mı suçlu? Orayı korumak isteyen Can Atalay mı suçlu? Tayfun Kahraman mı suçlu? Soma'da 301 madenciyi öldürenler mi suçlu, o işçilerin aileleriyle birlikte haklarını savunan Can Atalay mı suçlu? Aladağ'da kız çocuklarını yakan tarikatlar mı suçlu, Can Atalay mı suçlu? Hendek'teki fabrikada 7 işçiyi öldürenler mi suçlu, haklarını savunan Can Atalay mı suçlu? Hatay halkını, imar aflarıyla ölüme mahkum edenler mi suçlu, Hataylıların hakkını savunacak Can Atalay mı suçlu? Bir yanda kötülüğün iktidarı var, yolsuzluğa doymayan çeteler var. Bu çeteler ülkeyi ele geçirdi. Haklı olanları, özgürlük mücadelesi verenleri hapse atıyorlar. Sırf bir avuç insan cebine doldursun diye halkın vekili elinden alınmak isteniyor. O kadar kolay değil." "FORMÜLASYON ARANITORSA, ANAYASA ZATEN BU FORMÜLÜ VERMİŞTİ" Can Atalay'ın avukatlarından Akçay Taşçı ise şöyle konuştu: "Bu ülkede bir formülasyon aranıyorsa, eğer hukuka dönüş konusunda, dokunulmazlık hakkının sağlanması konusunda, eğer anayasal hukuk devletinin devamı konusunda bir formülasyon aranıyorsa Anayasa zaten bu formülü vermişti. AYM, Anayasa'ya dayanarak ne yapılması gerektiğini söylemişti."