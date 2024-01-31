İlhan Uzgel: Erdoğan'ın gücü İsrail’e yetmez, haksızlığa uğrayan Can Atalay'a yeter

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, AKP iktidarının 20 yıldır 'içeride kurt dışarıda kuzu' olduğunu söyledi. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini de hatırlatan Uzgel, "Erdoğan'ın gücü İsrail’e yetmez, ABD’ye yetmez, Putin’e yetmez, haksızlığa uğramış olan Can Atalay'a yeter" dedi.

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Uzgel, konuşmasının başında Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen dün milletvekilliği düşürülen Can Atalay'dan bahsetti.

"20 YILLIK OYUN: İÇERİDE KURT DIŞARIDA KUZU"

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın AYM kararına uyularak serbest bırakılması gerekirken milletvekilliğinin düşürülmesinin rejimi otoriterleştirmede yeni bir aşamaya olduğunu vurgulayan Uzgel, şöyle konuştu:

"Erdoğan bir süredir kötü bir oyun oynuyor. 'Ben dışarıda ödün veririm, her yola gelirim, yeter ki içeride hukuk tanımaz siyasetime, baskıcı politikalara ses çıkarmayın' diyor. Bu AKP iktidarının 20 yıllık oyunudur. İçeride kurt, dışarıda kuzu. Erdoğan’ın iktidar formülüdür. Her gün yeni bir versiyonunu kullanır.

O yüzden demokratik olmayan rejimler kendi halklarının çıkarlarına karşıdır. İçeride sertleştikçe dışarıda yumuşarlar. Gücün İsrail’e yetmez, gücün ABD’ye yetmez, Putin’e yetmez gücün mazlumun, haksızlığa uğramış olan Can Atalay'a yeter. Değişmez kuraldır. Dışarıda ödün verdikçe, itibar kaybettikçe, içeride sertleşir diktatörler."

Türkiye'nin ekonomisi ve dış politikasının uzun süredir oldukça kötü seyrettiğini de belirten İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da eleştirdi.

"DIŞ POLİTİKA SONUÇ ALMA İŞİDİR"

Hakan Fidan'ın diplomasi görüşmelerinde sonuç alamadığını da vurgulayan Uzgel, "Çok geziyorsunuz, çok görüşme yapıyorsunuz ama siyaset, dış politika sonuç alma işidir. Siz göreve geleli sekiz ay oldu ama dış politika konusunda ortada somut bir çıktı yok" dedi.

FİLİSTİN KONUSU: "GÜRÜLTÜ DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YOK"

Filistin ve Gazze konusunda da Türkiye'nin acziyet içinde olduğunu belirten Uzgel, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Erdoğan güya kendisini Filistin sorununun sahibi ilan etmişti. Peki 7 Ekim’den bu yana ne yaptı? Ne ticareti kesebildi, ne ciddi bir girişimde bulunabildi. Gidip Güney Afrika Cumhuriyetinin açtığı davanın arkasına saklandı. Bir dönem göz yumduğunuz kafe-kola protestosu ve gürültü dışında hiçbir şey yok ortada. Filistinlilerin acısını hafifletecek tek bir şey yapılmadı."