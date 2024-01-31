Özgür Özel'den, Hacer Foggo'nun aday gösterilmemesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacer Foggo'nun aday gösterilmemesine ilişkin, "MYK'ya sunduğum listede Hacer Foggo vardı. 14 Mayıs günü seçim bitince havaalanından paylaştığı resim bana gösterildi ve itiraz edildi" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacer Foggo'nun CHP'den Konak Belediye Başkan aday olarak gösterilmemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "MYK'ya sunduğum listede Hacer Foggo vardı. Ancak büyük bir itiraz yükseldi" dedi.

Özel, şunları söyledi: "14 Mayıs günü seçim bitince havaalanından paylaştığı resim bana gösterildi ve itiraz edildi. İzmir'den ve özellikle kadın kolları başkanının atanması için mücadele verdiler."

NE OLMUŞTU?

CHP'den Konak Belediye Başkan Aday Adayı olan Hacer Foggo, aday gösterilmemesine tepki göstermişti.

Hacer Foggo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Siz beni sığdıramadınız CHP'ye, oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler" ifadelerini kullanmıştı.