'Sosyal medya paylaşımı' iddiası: Hacer foggo CHP'den neden aday gösterilmedi?

Yoksulluk üzerine çalışmalarıyla bilinen Hacer Foggo'nın CHP'den Konak Belediye Başkan aday olarak gösterilmemesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Foggo'nun 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden bir gün sonra İzmir’i terk ettiği, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda çalışma yürütmemesi gerekçesiyle yapılan itirazlar nedeniyle adaylığından vazgeçildiği öne sürüldü.

Yoksulluk Dayanışma Ofis Koordinatörü Hacer Foggo’nun İzmir'de Konak İlçe Belediye Başkan adayı olarak gösterilmemesine ilişkin gelişmeler devam ediyor.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, İzmir’in Konak ilçesi için belediye başkan adaylığı başvurusu yapan Foggo’nun, Karaburun ilçesinden aday gösterileceği konuşulmuştu. Ancak, İzmir listesi açıklandığında Foggo’nun herhangi bir yerden aday gösterilmediği belirtildi.

Hacer Foggo’nun ismi dün MYK gündemine geldi. Ancak Karaburun’dan aday gösterilmesi planlanan Foggo’ya yönelik İzmir İl Örgütü ile İzmir Kadın Kolları’ndan gelen tepkiler, MYK’nın İzmirli üyeleri tarafından gündeme taşındı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir 2. Bölge, 8. sıradan aday gösterilen Foggo’nun seçilememesi üzerine bir gün sonra şehri terk ettiği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda İzmir’de çalışma yürütmediği iddia edildi.

15 Mayıs’taki havaalanı paylaşımı da konuşuldu. MYK üyeleri, Foggo’nun milletvekili seçimlerinin hemen ardından bir gün sonra Foggo’nun İzmir Havalimanı’ndan “İzmir dün ben geliyordum, bugün biraz gidiyoruz” ifadesiyle paylaştığı fotoğrafı da gündeme getirdi. Bu paylaşımın ardından örgütten yoğun bir tepki geldiğini dile getiren İzmirli MYK üyeleri bu adaylığa karşı çıkınca Foggo’nun adaylığı gündemden çıkmış oldu.