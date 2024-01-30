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Hacer Foggo: Siz beni CHP'ye sığdıramadınız

CHP Konak Belediye Başkan Aday Adayı Hacer Foggo, "Siz beni sığdıramadınız CHP'ye, oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum" ifadeleri ile aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Güncel
  • 30.01.2024 11:43
  • Giriş: 30.01.2024 11:43
  • Güncelleme: 30.01.2024 11:51
Kaynak: Haber Merkezi
Hacer Foggo: Siz beni CHP'ye sığdıramadınız

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konak Belediye Başkan Aday Adayı olan Hacer Foggo, aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda   "Siz beni sığdıramadınız CHP'ye, oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler" ifadelerini kullandı. 

Foggo, paylaşımına CHP Genel Merkezi resmi hesabı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Aylin Nazlıaka'yı da etiketledi. 

Foggo, 14 Mayıs 2023'te yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP 2'nci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı olmuştu. 

CHP, yerel seçimler için Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu aday gösterme kararı almıştı. 

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