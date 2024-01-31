Meclis'te Can Atalay gerilimi

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis'te yaşanan gerilim sürüyor. Bugün gündeme ilişkin söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşması sırasında muhalefet tepki gösterdi. Zengin ise Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin Anayasa'ya uygun olduğunu öne sürerek, "Bir grup milletvekili Meclis'i terörize ederek, toplumu terörize ederek iş yapabileceğini zannediyor" diye konuştu.

Gezi Parkı davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde AKP adına söz alan Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuşması sırasında kendisine tepki gösteren milletvekillerine "Bir grup milletvekili Meclis'i terörize ederek, toplumu terörize ederek iş yapabileceğini zannediyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup milletvekili Meclis'i terörize ederek, toplumu terörize ederek iş yapabileceğini zannediyor. Meclis'in asli dili kelimelerdir. Meclis'in asli dili hukuktur. Dün burada yapılan( Yargıtay'ın Atalay kararının okunması) Anayasa'ya uygun bir eylemdir. Şunun altını çizmek istiyorum; her şey hukuk zemininde varlık kazanmıştır."

Zengin'in konşması sırasında muhalefet sıralarından sık sık sesler yükseldi.

ATALAY'IN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Dün (30 Ocak) Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı okunmuş, Atalay'ın vekilliği düşürülmüştü.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okuduğu sırada kendisine tepkiler yükselmiş, Başkanlık divanını işgal eden milletvekilleri Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' dövizleri tutmuştu. Islıklarla protesto edilen Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatılmıştı.