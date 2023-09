Can Atalay Meclis’e

Türkiye Barolar Birliği ve 56 baronun çağrısıyla AYM önünde eylem yapan avukatlar, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilmesini istedi. Açıklamada "Atalay’ın yeri milletin Meclisi’dir" denildi.

Türkiye Barolar Birliği ve 56 baronun çağrısıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapan avukatlar, Gezi tutuklusu ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilmesini istedi. Baroların ortak açıklamasında, AYM’nin bir an önce Atalay’ın başvurusunu görüşmesi çağrısı yapıldı.

Avukatların Anayasa Mahkemesi karşısında bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yaptığı eylemde ortak açıklamayı okuyan Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, Can Atalay dahil tüm sanıklara ilk yargılamada beraat kararı verildiğine dikkat çekti. Ancak kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin dağıtalarak yeni bir heyet oluşturulduğunu belirten Açıkalın, "Meslektaşımız avukat Şerafettin Can Atalay, 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde Hatay Milletvekili olarak seçilmiş ve mazbatasını almıştır. Halen tutuklu bulunan Can Atalay’ın yasama dokunulmazlığı nedeniyle derhal tahliye edilmesi gerekirken tahliye talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilmiştir" diyerek süreci anlattı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin ret gerekçesinden, AYM kararlarını esas alarak hüküm kurmadığının anlaşıldığını ifade eden Açıkalın, AYM’nin Ömer Faruk Gergerlioğlu, Leyla Güven kararlarını hatırlattı. AYM’nin Anayasa’nın 14’üncü maddesindeki durumlar ibaresinin kapsamına hangi suçların girdiği konusunda, belirlilik ve öngörülebilirlik bulunmadığı sonucuna ulaştığını belirten Açıkalın, "Bu temelde sürdürülen tutukluluk tedbirlerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit etmiştir. Bugün Anayasa Mahkemesi’nin önünde basın açıklamasında bulunmamızın sebebi, bu hak ihlallerine dur diyeceğine ve meslektaşımızın bir an önce tahliye olacağına dair inancımızdandır” diye konuştu.

AYM’YE ÇAĞRI

Açıkalın, Anayasa Mahkemesi’ne Can Atalay başvurusunu bir an önce görüşmesi için çağrı yaparak, Atalay’ın görev yerinin TBMM olduğunu söyledi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da "Meslektaşımız Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olduğu ve hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmadığı unutulmamalıdır. Anayasa’nın 83’üncü maddesine göre seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclis’in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz" dedi. Seçilmiş bir milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasını engellemenin hem seçilme hakkını hem de seçmenin iradesini yok saymak olduğunu dile getiren Sağkan, "Atalay’ın olması gereken yer demir parmaklıkların arkası değil, milletin Meclisidir" ifadelerini kullandı.