Prof. Dr. Kaboğlu: Gezi Davası kurgu, Can Atalay’ın durumu ise kurgu içerisinde kurgu

Anayasa Hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu, Gezi tutuklusu Can Atalay’ın milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaboğlu, “Gezi Davası kurgu, Can Atalay’ın durumu ise kurgu içerisinde kurgu” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmesine ve mazbata almasına rağmen tahliye edilmeyen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın durumunu değerlendirdi. Atalay’ın hâlâ cezaevinde olmasının YSK kararlarının da hiçe sayılması anlamına geldiğini belirten Kaboğlu, “Gezi Davası kurgu, Can Atalay’ın durumu ise kurgu içerisinde kurgu” dedi.

Sosyal Hak TV’de konuşan Kaboğlu, şunları söyledi:

“Göz ardı edilen bir durum var. YSK’nin anayasaya aykırı kararlarına itiraz etsek de Can Atalay’ın adaylığı ve mazbatasına ilişkin verdiği kararlar hukuka uygundu. Şu an Can Atalay’ın tutukluluğun devamı YSK kararını da hiçe saymaktır.

Anayasa Mahkemesi tutuklu milletvekillerine ilişkin ve 14. Madde uygulamasında net bir içtihat ortaya koydu. Berberoğlu, Gergerlioğlu, Leyla Güven ve daha önceki Mustafa Balbay kararlarıyla bir içtihat belirledi. Yargıtay hukuku yok sayarak bu içtihadı yadsımış olsa da Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlarıyla uyumlu bir kararı hızlı bir şekilde vermesi gerekir. Mahkeme kararlarının tutarlılığı açısından da bu önemlidir.”