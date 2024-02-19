Can dostlarımızı ölüm kampına tıkanlara oy yok

Haber Merkezi

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi üyeleri, son zamanlarda AKP’li ve Yeniden Refah Parti’li (YRP) belediye başkan adayları tarafından hedef gösterilen sokak hayvanları ve asansör içerisinde bir kediye şiddet uygulanması üzerine açıklama yaptı.

Ankara’daki Kızılay Sakarya Meydanı’nda bir araya gelen hayvanseverler adına konuşan Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Güliz Gündüz, “2024 Yerel Seçimleri’nde ülkede başka sorun yokmuşçasına hayvanların hedef tahtası haline getirildiği bir dönemden geçiyoruz. Neredeyse her gün bir belediyenin, vatandaşın hayvan katliamına, eziyetine tanık oluyoruz. Sokakta yaşayan hayvanların aşılanıp, kısırlaştırıp gözümüzün önünde yaşamaya devam etmesinin etik olan tek çözüm olduğunu biliyoruz. Artık yeter! Dostlarımızı düşmanlaştırarak birlikte yaşama kültürünü baltalayan, onları ‘doğal yaşam alanı’ adı altında ölüm kamplarına tıkma vaadiyle seçim malzemesi haline getiren siyasilere oy vermeyeceğiz” dedi.