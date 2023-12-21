Can'ın Meslektaşları/Arkadaşları'ndan çağrı: Cuma 13.00'te Çağlayan'da buluşuyoruz

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili verdiği ikinci ihlali kararının ardından Can'ın Meslektaşları/Arkadaşları'ndan çağrı yapıldı. Çağrıda, Cuma günü saat 13.00'te Çağlayan Adliyesi'nde buluşulacağı ve tahliye kararı verilene kadar burada cüppelerle bekleneceği belirtildi.

Güncel 21.12.2023 20:48 Giriş: 21.12.2023 20:48

Güncelleme: 21.12.2023 20:55 Kaynak: Haber Merkezi

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili verdiği ikinci ihlali kararının ardından Can'ın Meslektaşları/Arkadaşları'ndan çağrı yapıldı. Çağrıda, Cuma günü saat 13.00'te Çağlayan Adliyesi'nde buluşulacağı ve tahliye kararı verilene kadar burada cüppelerle bekleneceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Anayasa Mahkemesinin TİP Hatay milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından derhal uygulanmasının ve tahliye kararı verilmesinin gerekliliğini hep birlikte dile getirmek için 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla Çağlayan Adliyesi C blok kapısında buluşuyoruz. Meslektaşımız ve milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay hakkında tahliye kararı verilinceye kadar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi önünde cüppelerimizle bekleyeceğiz." Adalet Bakanı'ndan AYM'nin Atalay kararı yorumu: Değerlendirmeyi ilgili mahkeme yapacak AYM'den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı