Can yakan kayıp

Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanından çıkamadı: 1-1. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe’nin iki puan gerisine düştü. Aslan, 20. hafta maçında evinde Kayserispor’u konuk edecek.

Oğulcan AYDIN

Galatasaray zirve yarışında ağır yara aldı. Süper Lig’in erteleme maçında en yakın rakibi lider Fenerbahçe’nin puanını 50’ye çıkardığı haftada Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar puanını 48’e çıkarttı. Aslan uzun süre sonra genel averajın yanı sıra puan olarak da rakibinin gerisine düştü. Sivasspor ise puanını 25’e yükseltti.

ZEMİN ETKİLEDİ

Sarı kırmızılılar, ligin en zor deplasmanlarından Sivas’a kadrosunda ciddi eksiklerle gitti. Zeminin oldukça kötü olduğu maçta uzun süredir forma şansı bulamayan genç oyuncu Kazımcan Karataş ile Boey ve Kaan Ayhan’ın sakatlıklarından dolayı genç oyuncu Ali Turap ile çıktı.Sivasspor da yer yer bu ikili üzerinden şok preslerle maça başladı. Galatasaray ise Mertens’in bağlantı oyunu ve stoper ikilisinin ileri çıktığı sekanslarla orta alanı zorladı. Nitekim gol de ilk yarının uzatma dakikalarında Zaha’nın pasında Mertens’in akıl dolu hareketiyle orta saha oyuncusu Kerem Demirbay’dan geldi. Gol öncesinde Galatasaray özellikle bir diğer Kerem’i Aktürkoğlu ile birçok fırsat yakaladı. İlk yarıda her ne kadar Galatasaray daha etkili taraf olsa da Koita ve Barrow ikilisi tehlikeli kontralarla etkili oldu.

Okan Buruk ile Sivasspor’a geri dönen Bülent Uygun saha içinde verdikleri taktiksel mücadelede iki takımın da birbirlerine ters geldiği söylenebilir. Öte yandan ligin en fazla direğe takılan takımı olan Galatasaray, istatistiğini ilk yarıda 12’den 14’e çıkardı. Ikinci yarıda ise oyun daha dengeli oynandı. Galatasaray topun kıymetini bilerek oynarken Sivasspor, özellikle Ali Turab’ın bulunduğu kanat üzerinden tehlikeli ortalarla fırsatlar yakaladı. Sivasspor Hakan Arslan ile Koita’nın daha yakın oynamaya başlaması Galatasaray’da savunma dengesini bozdu. Diğer yarı alanda ise Galatasaray’da Kazımcan’ın demarke vaziyette ceza sahasına attığı koşular, Sivasspor’un ilk yarıda nispeten dengeli gözüken savunmasını yıprattı. Ancak özellikle Zaha ile kaybedilen toplar Galatasaray kalesinde tehlike yarattı. Golü getiren penaltıdan önce seken topta Ndomble’nin ağır kalması ile Sivasspor frikik kazandı. Frikikte yaşanan karambolde Galatasaray’ın tek golünün sahibi Kerem Demirbay’ın yaptırdığı penaltıyı Koita gole çevirdi.

PLANLAMA HATALI

Galatasaray’ın yaz başındaki kadro planlamasının da enine boyuna tartışılması gerektiği açık. Takımını limana minimum hasarla getiren Buruk’un yönetimden Ocak transfer döneminde takviye isteyeceğine şüphe yok.