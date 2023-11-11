Çanakkale Boğazı 10 saat sonra transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale’de gün boyu etkili olan lodos fırtınası nedeniyle askıya alınan transit gemi geçişine kapatılan boğaz 10 saat sonra açıldı.

Çanakkale Boğazı, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi geçişlerine açıldı.

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Kuvvetli lodos fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı'nda trafik normale döndü.

Boğazın kuzey ve güney yönlerinde bekleyen gemiler saat 22.20 itibarıyla geçişe başladı.