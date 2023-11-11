Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazında etkili olan fırtına nedeniyle gemi trafiği saat 12.15 itibariyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Güncel 11.11.2023 13:59 Giriş: 11.11.2023 13:59

Güncelleme: 11.11.2023 14:02 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı. Meteoroloji'nin dün Çanakkale’de fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. AKOM'dan İstanbul için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı BUDO ve feribot seferlerine fırtına engeli