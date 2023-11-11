Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle iptal edilen Bozcaada'ya feribot seferleri yeniden başladı. Gökçeada ilçesine ise bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle durdurulan yerel feribot trafiği fırtınanın etkisini azaltmasının ardından tekrar başladı.

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri, olumsuz hava şartlarından dolayı geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin tekrar yapılacağı duyuruldu.

Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri, kuvvetli lodos fırtınasının etkisini azaltmasının ardından saat 20.00 itibarıyla yeniden başladı.