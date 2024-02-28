Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Güncel 28.02.2024 19:04 Giriş: 28.02.2024 19:04

Güncelleme: 28.02.2024 19:07 Kaynak: İHA

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