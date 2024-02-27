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Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından açıklama yapan Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Güncel
  • 27.02.2024 16:17
  • Giriş: 27.02.2024 16:17
  • Güncelleme: 27.02.2024 16:44
Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkezinin Çanakkale'nin Biga ilçesi olduğunu açıkladı.

7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, 16.09'da gerçekleşti. 

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Biga’da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." 

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