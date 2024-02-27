Naci Görür’den bir Gemlik fayı uyarısı daha

Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da meydana gelen 4,1'lik depremin ardından Gemlik Fayı'na dikkat çekerek, “Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde” dedi. Görür, bu uyarıyı Çanakkale depreminden yaklaşık 20 dakika önce yaptı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün 23 Şubat’ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu.

Buranın 7 üstü depremlere dayanamayacağını belirten Naci Görür, X hesabından şu mesajı paylaştı:

“Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemliğin konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor. Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik’te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır.”

Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemliğin konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor. Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 27, 2024

Görür, depremden bir gün sonra yaptığı paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında."

ÇANAKKALE DEPREMİ

AFAD, bugün Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Görür, Gemlik fayı hakkındaki açıklamasını bu depremden yaklaşık 20 dakika önce yaptı.