Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 18.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Güncel 29.02.2024 19:21 Giriş: 29.02.2024 19:21

Güncelleme: 29.02.2024 19:22 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: AA