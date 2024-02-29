Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 18.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Güncel
  • 29.02.2024 19:21
  • Giriş: 29.02.2024 19:21
  • Güncelleme: 29.02.2024 19:22
Kaynak: iHA
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
FOTOĞRAF: AA

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 18.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Adıyamanda ortaokul öğrencisi okulda bıçaklandı
BirGün'e Abone Ol