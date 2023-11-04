Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Güncel 04.11.2023 15:13 Giriş: 04.11.2023 15:13

Güncelleme: 04.11.2023 16:08 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Gelibolu ilçesinde Ilgardere mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla'da orman yangını