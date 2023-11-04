Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Muğla'da Yatağan ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yatağan'ın Bencik Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.