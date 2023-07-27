Çanakkale'deki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'de dün gece saatlerinde başlayan orman yangını, yaklaşık 16 saat sonra kontrol altına alındı.

Çanakkale'de, ormanlık alanda dün gece başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Saat 22.30'da çıkan yangına sabah saatlerinde hava desteği de başladı.

Ekipler, yaklaşık 16 saat süren yangını yoğun çabalar sonucu kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.