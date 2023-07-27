Antalya Kemer'de 72 saatin ardından yangın devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz günü başlayan orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Yangın, sarp kayalık alanlarda ve bir vadi içerisinde hızla ilerliyor.

Güncel 27.07.2023 09:29 Giriş: 27.07.2023 09:29

Güncelleme: 27.07.2023 21:39 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA