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Antalya Kemer'de 72 saatin ardından yangın devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz günü başlayan orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Yangın, sarp kayalık alanlarda ve bir vadi içerisinde hızla ilerliyor.

Güncel
  • 27.07.2023 09:29
  • Giriş: 27.07.2023 09:29
  • Güncelleme: 27.07.2023 21:39
Kaynak: AA
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Antalya Kemer'de 72 saatin ardından yangın devam ediyor
Fotoğraf: AA

 Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürüyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 4 uçak ve 20 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Bölgede 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangına karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA
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