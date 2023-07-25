Kemer'de orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızı arttı

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam 21.00 sularında başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. Saat 16.00 itibariyle yangının hızı rüzgarın da etkisiyle arttı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " 180 hektarı geçtiği söyleniyor aldığımız bilgi doğrultusunda" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Ormanın sık ağaçların olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi. Yangını söndürmek için bini aşkın personel çalışıyor.

Saat 16.00 itibariyle rüzgarın etkisiyle yangının hızı arttı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

BAŞKAN BÖCEK: 180 HEKTARI GEÇTİĞİ SÖYLENİYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer'de devam eden yangın bölgesinde açıklamada bulundu. Böcek, “Orman yangınlarımızla ilgili saat 21.45'te Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gelen ihbar üzerine bütün ekibimiz yola çıktı. Yine ciğerimiz yanıyor" dedi.

73 itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi, 223 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştıklarını belirten Böcek, “Havadan orman helikopterlerimiz var. 180 hektarı geçtiği söyleniyor aldığımız bilgi doğrultusunda, inşallah bütün hedefimiz, amacımız kontrol altına alınması ve artık ciğerlerimiz yanmasın, ormanımız yanmasın. Tabii buradaki dezavantaj şu, sarp alanlarda yangın ilerlemesi dolayısıyla biraz da poyrazın katkısıyla kontrol altına alınamadı ama şu anda yangın söndürme uçak ve helikopterleri havadan özellikle ama yine karadan arkadaşlarımız da burada konuşlanmış durumda" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gece boyunca çalışmaları bölgeden takip etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine geldiği öğrenildi.

Günün ağarmasıyla havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 11 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.

MÜDAHALE NOKTALARI OLUŞTURULDU

Muhtemel sıçrama noktalarında önlemler alan ekipler, alevlerin yayılması halinde müdahale noktaları oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri, ormanın giriş ve çıkış noktaları ile Kemer-Kumluca kara yolunda güzergahında tedbir aldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kemer ilçesindeki yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çalışmalar için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiği bilgisini veren Yumaklı, "Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiperane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KISITLI YOL İMKANI VAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangına ilişkin Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gazetecilere açıklama yaptı. Yangının hava karardıktan sonra başlaması nedeniyle hava müdahalesi yapılamadığını ifade eden Ersoy, yangının gece boyunca 100 hektara yayıldığını, sabaha kadar 20 hektarın daha eklenmesiyle 120 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Günün ağarmasıyla havadan da müdahale başladığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Gece boyunca karadan yangın bölgesi kuşatıldı. Milli park sınırları içinde olduğu için erişim zor. Orman içinde kısıtlı yol imkanı var. Gece boyunca müdahale edilerek, orman yolları ekipler tarafından açıldı. Şu anda gece oluşturulan yığınakla 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopterle yoğun bir şekilde araziye müdahale ediliyor. Rüzgarın da şu an için yoğun esmediğini düşünecek olursak inşallah hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak.

Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması, herhangi bir yaralının olmaması. İnşallah en az hasarla, en az zayiatla bu yangını gün içerisinde kontrol altına alıp söndürmeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar bir yerleşim bölgesine sıçramış değil. İnşallah birkaç saat içinde kontrol altına alabilirsek hızlı bir şekilde soğutma çalışmalarına başlarız." diye konuştu.

Ersoy, Kemer Devlet Hastanesi'nin önlem amaçlı boşaltıldığını ancak polikliniklerin ayaktaki hastalara hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.