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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 16.16 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Güncel
  • 08.10.2023 17:06
  • Giriş: 08.10.2023 17:06
  • Güncelleme: 08.10.2023 17:10
Kaynak: İHA
Çanakkale’de orman yangını
Fotoğraf: İHA

Çanakkale’de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Güzelköy’de saat 16.16’da orman yangını çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için havadan 2 helikopter, karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 5 arazöz ve 45 personelle müdahale ediliyor. 

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