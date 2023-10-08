Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 16.16 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Güncel 08.10.2023 17:06 Giriş: 08.10.2023 17:06

Güncelleme: 08.10.2023 17:10 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA