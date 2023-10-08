Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Ballık köyündeki kanyonda, 2 Ekim'de yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Ballık köyü sınırlarında yer alan ve sarp yapısı nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden havadan yoğun müdahale başlatıldı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan orman yangınına 4 uçak, 15 helikopter, 26 arazöz, 3 iş makinesi, 350 yangın söndürme personeliyle müdahale edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için gece gündüz demeden mücadelemiz devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

2 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI

Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.