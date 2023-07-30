Çanakkale’de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Orman yangını saat 16.15'te nedeni henüz belli olmayan bir şekilde Kilitbahir köyü yakınlarında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Ağadere Şehitliği mevkiinde çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alandaki alev ve yoğun dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 dozer, 5 helikopter, 2 uçak, 5 treyler, 4 belediye itfaiyesi ve toplamda 250 personel bölgeye sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangında 2 dönüm alan zarar gördü.