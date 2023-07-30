İzmir'de çiftlik yangınında 40 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi

İzmir'in Foça ilçesindeki çiftlikte çıkan yangında 40 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi.

İzmir'in Foça ilçesindeki çiftlikte çıkan yangında 40 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi.Olay, Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde çiftlikte yangın çıktı.

Rüzgârın da etkisiyle ateş ahıra sıçradı. Yangına 3 itfaiye aracı, 1 askeri tanker, 2 orman arazözü ile müdahale edildi. Soğutma ve söndürme çalışmaları tamamlandı. Ahırda küçükbaş hayvanlardan 40 tanesinin yangında yaşamını yitirdiği tespit edildi.