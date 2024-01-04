Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Canan Karatay'a HPV aşısı karşıtı sözleri nedeniyle suç duyurusu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, HPV aşısı karşıtı açıklamaları nedeniyle Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güncel
  • 04.01.2024 14:43
  • Giriş: 04.01.2024 14:43
  • Güncelleme: 04.01.2024 14:51
Kaynak: Haber Merkezi
Canan Karatay'a HPV aşısı karşıtı sözleri nedeniyle suç duyurusu
Fotoğraf: AA

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Prof. Dr. Canan Karatay'ın HPV aşısı karşıtı açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Derneğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada her yıl bin 250 kadının HPV kaynaklı kanserler nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanırken Karatay'ın sözlerinin halk sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

"AŞI YAPTIRANLAR FELÇ OLUYOR" DEMİŞTİ

Karatay, HPV aşılarıyla ilgili şunları söylemişti:

“HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor. İshal çok oluyor, düzelmiyor. Bağırsak florası düzelmiyor. Bana Hollanda’dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış hastalar geliyor. Biz okurken öyle bir şey yoktu. Yani bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği, bir de batının Afrika’da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya koyduğu, büyük bir propaganda.”

HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 