Canan Karatay'a HPV aşısı karşıtı sözleri nedeniyle suç duyurusu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, HPV aşısı karşıtı açıklamaları nedeniyle Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Prof. Dr. Canan Karatay'ın HPV aşısı karşıtı açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Derneğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada her yıl bin 250 kadının HPV kaynaklı kanserler nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanırken Karatay'ın sözlerinin halk sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Her yıl ort. 300 kadın cinayetinin üstüne yaklaşık 1250 kadın HPV kaynaklı kanserlerden yaşamını yitiriyor. Kadın mücadelesinin en anlamlı kazanımlarından HPV aşısına dair açıklamalarıyla halk sağlığını tehdit eden Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduk.@MujdeTozbeyy… pic.twitter.com/5qrj8sC7mp — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) January 3, 2024

"AŞI YAPTIRANLAR FELÇ OLUYOR" DEMİŞTİ

Karatay, HPV aşılarıyla ilgili şunları söylemişti:

“HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor. İshal çok oluyor, düzelmiyor. Bağırsak florası düzelmiyor. Bana Hollanda’dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış hastalar geliyor. Biz okurken öyle bir şey yoktu. Yani bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği, bir de batının Afrika’da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya koyduğu, büyük bir propaganda.”