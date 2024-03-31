Candan Erçetin sandık görevlisi oldu, aynı okulda Cem Yılmaz ve İbrahim Kutluay oy kullandı

Sanatçı Candan Erçetin'in sandık kurulunda görev yaptığı okulda Cem Yılmaz ve İbrahim Kutluay oy kullandı.

Sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

Erçetin'in görev yaptığı okulda komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da oy kullandı.

İki isim de 1244 numaralı sandıkta oy kullandı.