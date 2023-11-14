Candan kardeşler gözaltına alındı

Katıldıkları yarışma programları ile gündeme gelen sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, haklarında çıkan suç örgütü üyeliği iddialarının ardından gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile ablası Nihal Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltına alındı.

Hacı İsrafil Sağlam isimli bir kişinin daha gözaltında olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi.

Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, banka hesaplarının kontrol edildiği bildirildi.

BirGün yazarı Timur Soykan, Candan kardeşler ile ilgili çok sayıda kişiyi 'Sazan Sarmalı' yöntemiyle dolandıran bir suç örgütünün mensubu oldukları yönünde iddiaları gündeme getirmişti.

Örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddiayı yazan Soykan, "Bahar ve Nihal Candan kardeşler, çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubuydu. 26 Eylül 2023’te yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı" ifadelerini kullanmıştı.