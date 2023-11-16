Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Candan kardeşler tutuklandı

"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve şüpheli Hacı İsrafil S., sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 16.11.2023 19:20
  • Giriş: 16.11.2023 19:20
  • Güncelleme: 16.11.2023 19:25
Candan kardeşler tutuklandı

"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve şüpheli Hacı İsrafil S., sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hacı İsrafil S., adliyeye sevk edilmişti. Emniyet Müdürlüğü'nde 4'er saat ifade veren şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi. 

Timur
Timur Soykan
Gözaltına alınan Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 