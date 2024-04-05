Çankaya Belediyesi ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi: En düşük maaş 36 bin TL oldu

Çankaya Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. TİS sonrası belediyede en düşük işçi maaşı net 36 bin TL oldu. Çankaya Belediye Başkanı Güner, "Yerel seçimlerin emek dünyasında da karşılığının olacağını bugünden görüyoruz. Bunun sendikal örgütlenmelerde ve sendikal özgürlüklerde de karşılığı olacak" dedi.

Çankaya Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında belediye işçilerinin günlük yevmiyelerine yüzde 95 zammın üzerine 310 TL daha artış sağlandı. Böylece belediye iştirakleri İMAR A.Ş., BELDE A.Ş. ve kamu işçisi olarak görev yapan 1.650 işçinin iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi ile en düşük maaşı net 36.000 TL oldu. Sözleşmeye göre ayrıca 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle de bu taban ücretlere 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, 2025 yılı için ise son 6 aylık enflasyon artı yüzde iki puan refah payı eklenerek artış yapılacak. Konuya ilişkin konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Yerel seçimlerin emek dünyasında da karşılığının olacağını biz bugünden görüyoruz. Bunun sendikal örgütlenmelerde ve sendikal özgürlüklerde de karşılığı olacak" dedi.

Çankaya Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında bayramlaşma ve toplu iş sözleşme töreni gerçekleştirildi. Çankaya Belediyesi Avlusu'ndaki törene Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan ve yönetim kurulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve il yöneticileri, Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yöneticileri, DİSK Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmail Yıldırım, Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri ve yüzlerce işçi katıldı.

Çankaya Belediyesi Avlusu'na "Emek ve demokrasi mücadelesinde yaşasın DİSK, yaşasın Genel-İş", "Toplu İş Sözleşmemiz hayırlı olsun", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" ve "Çankaya işçisi ile onurlu bir geçmişten aydınlık bir geleceğe" pankartları asıldı. Törende Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve DİSK Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmail Yıldırım konuştu.

"3 BAYRAMI BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner, 3 bayramı birden yaşadıklarını ifade etti ve "Birincisi 31 Mart 2024 akşamından itibaren sadece Çankaya değil, Ankara parladı, Türkiye parladı ve bütün sokaklar evler ışıl ışıldı. Bu yüzden ilk bayramı 31 Mart'ta yaşadık. Şimdi bu TİS'in imzalanmasıyla da birlikte çoktandır beklediğiniz bir sürecin sonuna geliyoruz. Görüyorum ki burada da yüzler gülüyor. Mutluyum ki sizler de mutlusunuz. İkinci bayramımızı da böyle yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta da bayrama giriyoruz. Bu anlamda 3 bayramı birlikte yaşadığımız, mutlu ve güzel günlerdeyiz. Bu anlamda artık hiç bir günümüz bu günden geri olmasın, daha güzel günler görelim istiyorum. Umuyorum ki göreceğiz" dedi. Güner şöyle devam etti:

"EYEREL SEÇİMLERİN MEK DÜNYASINDA DA BİR KAŞILIĞI OLACAK"

"Bu seçimlerde birleşmenin ne kadar önemli olduğunu, ayrışmanın bize geçmişte getirdiği olumsuz sonuçların birleşerek nasıl çözülebildiğini ve daha güzel aydınlık günlere de uyanabileceğimizi görmüş olduk. Bu sadece bir yerel seçim değildi. Bunun her alanda karşılığı olacak. Bunun emek dünyasında da karşılığının olacağını biz bugünden görüyoruz. Bunun sendikal örgütlenmelerde ve sendikal özgürlüklerde de karşılığının olacağını görüyoruz."

"KAZANAN HEPİMİZ OLACAĞIZ"

Konuşmasında TİS sürecini Alper Taşdelen ile birlikte başlattıklarını ve yürüttüklerini bildiren Güner, teşekkürlerini sundu ve "İşçinin alın teri yere düşmeden işçinin emeğinin karşılığını ödemek gerekir. Bu bizim ilkemiz. Şimdi artık yeni bir dönem başlıyor ve bu yeni dönemde özellikle seçim sonuçlarının da bize yüklediği bir sorumluluk olarak yapılacak olan ilk genel seçimin kampanyasını başlattık. Bu kampanyanın en önemli neferleri bizim çalışan arkadaşlarımız olacaktır Bu mücadele hepimizin mücalesi ve kazanan hepimiz olacağız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

REMZİ ÇALIŞKAN: "EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI HER PLATFOMA İSTİYORUZ, İSTEYECEĞİZ"

Güner'in ardından konuşan DİSK Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmail Yıldırım, "Sözleşme üyelerimizin refahını artıracaktır, ücret ve sosyal haklarında kazanımlar elde edilmiştir. Yaşasın DİSK, yaşasın Genel-İş ve yaşasın örgütlü mücadelemiz" dedi. DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan ise "Emeğimizin karşılığını her platforma istiyoruz, isteyeceğiz. Bugün yaşadığımız bu ülkede bu enflasyonda, bu hayat pahalılığında toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz ama 3 ay sonra ek protokoller peşine düşüyoruz. Biz her şeyin en iyisini hak ediyoruz. Siz Çankaya Belediyesi çalışanları insanca yaşayacak bir ücret hak ediyorsunuz. Bu toplu iş sözleşmesi de bunun karşılığını verdi. Ancak unutmayacağız burada hepimize iş düşüyor. Bizim mücadele çizgimiz emeğimizin karşılığını sonuna kadar talep etmek ve aynı zamanda demokrasi mücadelesi vermektir. Yerel seçimlerde bir işaret fişeği atıldı aydınlık bir Türkiye için. Bu aydınlık fişeği hepimize bir yol açıyor bu karanlığa son vermek için, eşitsizliğe adaletsizliğe karşı çıkmak için. Bizim de çalışan üyelerimizin hakları haksız bir kadro uygulaması ile gasp edildi, 696 Sayılı KHK ile. Biz kadro istedik ve istemeye de devam edeceğiz hep birlkte" diye konuştu.

GAMZE TAŞÇIER: "BUGÜNDEN İTİBAREN HER BİRİMİZE DAHA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Çalışkan'ın ardından son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer konuştu. "CHP emekten ve alın terinden yana bir duruş sergiliyor. Bir seçim sürecini geride bıraktık. Hiç şüphesiz bu seçimin bir diğer kahramanları sizlersiniz. Bugünden itibaren her birimize daha büyük bir sorumluk düşüyor. Belediyelerimizin bundan sonra yapacağı tüm çalışmalar bizi zamanında ya da erken ilk seçimde iktidara taşıyacağından hiç kuşkum yok. Ayrıca önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum; Çankaya Belediyesi'nin çalışanları olarak çok şanslısınız. Çünkü emekten yana, alın terinden yana; örgütlenmenin ve sendikalı olmanın önemini bilen bir sendika başkanınız var" dedi.

Tören CHP ve DİSK heyeti ile Çankaya Belediyesi çalışanlarının halaylarıyla sonlandı.