Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde iş bırakma

Emek Servisi

Ankara’da Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan emekçiler, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve koşullarının düzeltilmesi talebiyle iş bıraktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamaya Eğitim-Sen, Eğitim-Bir Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Koop-İş yöneticileri ve üyeleri, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş katıldı.

2021 Aralık ayında İlçe Milli Eğitim Müdürlük binasının depreme dayanaksız ve temelinde kayma olduğu gerekçesi ile boşaltılıp mevcut binaya taşındığı belirtilen açıklamada, “Atıl olarak yıllarca boş bırakılan bu bina, merkeze uzak, mahalle arasında bir apartmandan ibarettir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün fiziki anlamda ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Yangın merdiven girişleri oda haline getirilmiştir. Elektrik ve su tesisatları eski olduğundan sürekli arıza vermektedir. Tuvaletler kullanıma uygun değildir. Asansör olmadığından engelli çalışanlar ve hizmet alan engelli vatandaşlar zorluk yaşamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Binanın hijyen koşullarına uygun olmadığı belirtilen açıklamada, “Bina 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatına uygun değildir. İnsanca çalışma koşullarına uygun, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yakışır bir bina sağlanana kadar da tüm çalışanlar olarak mücadelemizin devam edeceğini ilan ediyoruz. Söz konusu olan çalışanların can güvenliği iken adım atmayanlar, yasal olarak suç işlemektedir” denildi.