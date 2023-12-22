Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.50'de Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-22
Saat:12:50:17 TSİ
Enlem:40.99361 N
Boylam:33.43333 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/WpjDRvW0mI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 7,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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