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Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Güncel
  • 22.12.2023 13:03
  • Giriş: 22.12.2023 13:03
  • Güncelleme: 22.12.2023 13:06
Kaynak: Haber Merkezi
Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.50'de Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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