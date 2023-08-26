Çankırı'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Kale köyü ile Bozatlı köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güncel 26.08.2023 16:59 Giriş: 26.08.2023 16:59

Güncelleme: 26.08.2023 17:03 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA