Çankırı'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Kale köyü ile Bozatlı köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Çankırı’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ilgaz ilçesi Kale köyü ile Bozatlı köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine çevre illerden ve ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İki söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, burada yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirtti.