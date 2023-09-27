Çankırı'daki yangın kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde Eskiahır köyündeki ormanlık bölgede, dün akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'daki orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Eskiahır köyü mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.